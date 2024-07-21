Hakkari Valisi, Cilo Sat Gölleri Festivali için koordinasyon toplantısı düzenledi

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Hakkari Valisi Ali Çelik, 10-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan 6'ncı Cilo Sat Gölleri Festivali için tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini söyledi.

Vali Ali Çelik başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda 10-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan 6'ncı Cilo Sat Gölleri Festivali için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, festival hazırlıkları ve organizasyon detayları ele alındı. Vali Çelik, festivalin Hakkari'nin tanıtımına ve turizm potansiyelinin artırılmasına büyük katkı sağladığını vurguladı. Vali Çelik, festivalin sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Festival programı kapsamında düzenlenecek etkinlikler, konserler, doğa yürüyüşleri ve diğer aktiviteler hakkında bilgi verildi. Katılımcılar, festivalin başarılı geçmesi için yapılması gerekenler konusunda görüş ve önerilerini paylaştı. - HAKKARİ