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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova'da Heyelan ve Tünel Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova'da Heyelan ve Tünel Çalışmalarını İnceledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova'da meydana gelen heyelan bölgesi ile tünel çalışmalarını inceledi. Vali Çelik, çalışmaların hızlandırılması için talimat verdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova\'da Heyelan ve Tünel Çalışmalarını İnceledi
27.01.2024 - 09:30,  Güncelleme: 09:36
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Yeni Köprü mevkiindeki heyelan bölgesi ile tünel çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Hakkari-Yüksekova Karayolu Yeni Köprü mevkiinde geçtiğimiz hafta meydana gelen heyelan sonrası temizlenen yola taşların düşmeye devam etmesi sebebi ile Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ile birlikte bölgeye gitti. Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol ve alanında uzman mühendisler ile bölgede incelemelerde bulunan Vali Çelik, yapılan çalışmalar ile ilgili karayolları yetkililerinden bilgi aldı. "Öncelikli olarak vatandaşımızın can güvenliği, bölgede yaşanan sorunların ortadan kalkması için biran önce çalışmaları hızlandırarak çözüme kavuşturmalıyız" diyen Vali Çelik, çalışmaların hızlandırılması ve en kısa sürede tamamlanması için karayolları ekiplerine talimat verdi.

Daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Yüksekova tünel şantiyesine giden Vali Çelik, burada yapılan yol çalışmalarının geldiği son aşama, alternatif yol yapım proje aşamaları ve güvenlik yolları çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Bütün çalışmaların titizlikle incelenerek takip edilmesi ve ilin yol probleminin ortadan kaldırılması için verimli bir şekilde çalışmalara hız verilmesi yönünde yetkililere talimat veren Vali Çelik, şantiye çalışanlarına kolaylıklar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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