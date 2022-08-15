Vali Akbıyık'tan vatandaşlara aşure ikramı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, öğle namazı çıkışında cami bahçesinde vatandaşlara aşure ikram etti.

Hakkari İl Müftülüğü, Mahrem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ulu Camii'nde aşure etkinliği düzenledi. Vali Akbıyık ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da kazanların başına geçerek kendi elleriyle önce çocuklara sonra yetişkinlere aşure ikramında bulundu.

Vali Akbıyık, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren özel günlerden olan Aşure Günü'nde yapılan hayrın Cenab-ı Allah'ın nezdinde kabul olmasını diliyorum" dedi.

Müftülük yetkilileri, Hakkari'de aşure etkinliğinin geleneksel hale geldiğini belirterek, "Yaklaşık 250 kişiye aşure dağıtıldı. Aşure etkinliğine valimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlar eşlik etti. Burada keyifli etkinlik olduğu gibi kaynaşmanın da olduğu etkinliğimize vatandaşlar yoğun rağbet gösterdi. Etkinliğimize katılan başta valimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dediler. - HAKKARİ