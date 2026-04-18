Hakkari-Van Yolunda Heyelan Riski
Hakkari-Van Yolunda Heyelan Riski

18.04.2026 13:45
Hakkari-Van kara yolunda süregelen heyelan, ulaşımı aksatıyor ve güvenlik riski oluşturuyor.

Van ile Hakkari arasındaki kara yolunda günlerdir devam eden heyelan riski hem ulaşımı aksatıyor hem de bölgede ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor. Yaklaşık 1 kilometrelik alanı etkileyen heyelan nedeniyle yol zaman zaman trafiğe kapatılıyor.

Hakkari-Yüksekova kara yolunda 13 Nisan günü meydana gelen heyelan büyük tahribata yol açmıştı. Bölgede 1 haftadır uygulanan kontrollü geçiş kapsamında, araçların günde sadece yaklaşık 2 saatlik zaman diliminde geçişine izin veriliyor. Ancak bu uygulama da sorunu çözmeye yetmiyor. Sürekli olarak dağdan kopan kaya parçaları, hem sürücüler için tehlike oluşturuyor hem de yürütülen çalışmaları sekteye uğratıyor. Karayolları ekipleri ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bölgede sürdürülen çalışmalar, devam eden heyelan riski nedeniyle istenen hızda ilerleyemiyor. Yetkililer, yolu tamamen güvenli hale getirmek için yoğun çaba sarf ederken, karşılıklı geçişlerin kontrollü şekilde sağlanması için de önlemler artırılıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise yaşanan mağduriyete dikkat çekerek, kalıcı ve hızlı bir çözüm bulunmasını talep ediyor. Özellikle ulaşımın sık sık durması, günlük hayatı ve ticareti olumsuz etkiliyor.

Yetkililer, heyelan riskinin tamamen ortadan kaldırılabilmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtirken, sürücülerin de uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Güvenlik, Hakkari, Ulaşım, Çevre, Yerel, Van, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti
“Kocamla birliktesin“ deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı "Kocamla birliktesin" deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım Dünyanın en pahalısını getirdi Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Galatasaray’a Victor Osimhen müjdesi Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
13:21
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
12:51
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
12:47
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya?
11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
