Hakkari yerel haberi... Hakkari'nin içme suyu durumu ele alındı - Son Dakika
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Hakkari yerel haberi... Hakkari'nin içme suyu durumu ele alındı

20.10.2022 14:07
Hakkari yerel haberi... Hakkari'nin içme suyu durumu ele alındı

Gelen Hakkari haberine göre Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında 'Hakkari İçme Suyu Temini Eylem Planı' değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında 'Hakkari İçme Suyu Temini Eylem Planı' değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyede düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna ve kurum amirleri katıldı. Vali Akbıyık başkanlığındaki toplantıda, Hakkari'nin içme suyu ihtiyaç durumu, temini, eylem planı ve 2055 yılına kadar 24 saat su ihtiyacını karşılayabilecek yeni proje ve güzergahlar ele alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari yerel haberi... Hakkari'nin içme suyu durumu ele alındı - Son Dakika

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