Hakkında 29 Yıl Hapis Cezası Bulunan Adem Özder Yakalandı

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ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde hakkında kesinleşmiş 29 yıl 25 gün hapis cezası bulunan Adem Özder yakalandı.

Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından toplam 52 suç kaydı bulunan Adem Özder'in Osmaniye'den gelerek Yumurtalık'ta saklandığını saptadı. Teknik takip ve inceleme sonucu Ören Mahallesi'nde bir eve düzenlenen baskında hakkında kesinleşmiş 29 yıl 25 gün hapis cezası bulunan Adem Özder yakalandı.

Karakolda işlemleri tamamlanan Adem Özder cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/ YUMURTALIK(Adana)