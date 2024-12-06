Halep'te Neyrab Havaalanı Muhaliflerin Kontrolünde - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Halep'te Neyrab Havaalanı Muhaliflerin Kontrolünde

Halep\'te Neyrab Havaalanı Muhaliflerin Kontrolünde

Muhalifler, Halep'teki Neyrab Askeri Havaalanı'na saldırarak rejim kontrolünü ele geçirdi.

06.12.2024 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Esad muhalifi grupların ele geçirdiği Halep'te bulunan Neyrab Askeri Havaalanındaki rejime ait savaş uçakları görüntülendi.

Suriye'de muhaliflerin saldırısı sonrası Halep'in kontrolü rejimden alınmıştı. Halep kent merkezinde bulunan Neyrab Askeri Havaalanı rejim muhalifi kontrolüne geçti. Muhalifler, havaalanında bulunan savaş uçakları üzerinde incelemelerini sürdürüyor.

Ahmet Taha adı muhalif, "Neyrab Askeri Havaalanına saldırdık ve aldık. Operasyon yürüterek Neyrab'ı ele geçirdik. Allah'ın izniyle Şam'a ulaşana kadar bölgeleri özgürleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - HALEP

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Halep'te Neyrab Havaalanı Muhaliflerin Kontrolünde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
13:37 HTŞ’nin lideri Cevlani: Şu anda ülkede ABD, Türkiye ve Rusya’dan gelen güçler var HTŞ'nin lideri Cevlani: Şu anda ülkede ABD, Türkiye ve Rusya'dan gelen güçler var
23:25 Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı
23:21 Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim
23:16 FIFA’dan transfer piyasasını altüst edecek karar FIFA'dan transfer piyasasını altüst edecek karar
23:05 ABD’de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu
22:40 Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu istifaya davet etti Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti
22:31 Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı
22:31 HÜDA PAR’lı Dinç hastanelerde yaşanan usulsüzlük iddialarını tek tek anlattı HÜDA PAR'lı Dinç hastanelerde yaşanan usulsüzlük iddialarını tek tek anlattı!
22:27 ABD’de 7 büyüklüğünde deprem 2 eyalette Tsunami alarmı ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı
20:59 Suriye’deki Muhalif Gruplar, Esad Rejimine Karşı Büyük Kazanımlar Elde Etti Suriye'deki Muhalif Gruplar, Esad Rejimine Karşı Büyük Kazanımlar Elde Etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 16:05:13. #1.12#
SON DAKİKA: Halep'te Neyrab Havaalanı Muhaliflerin Kontrolünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.