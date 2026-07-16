Halil Serçe'den Andız Kozalaklı Tespih ve Bileklik - Son Dakika
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Halil Serçe'den Andız Kozalaklı Tespih ve Bileklik

Halil Serçe\'den Andız Kozalaklı Tespih ve Bileklik
16.07.2026 16:49
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Osmaniye'de Halil Serçe, andız kozalaklarından tespih ve bileklik üreterek sanata katkı sağlıyor.

Osmaniye'de Halil Serçe, yaklaşık 25 yıldır doğadan topladığı andız kozalaklarının çekirdeklerinden tespih ve bileklik üretiyor.

Osmaniye'de uzun yıllar inşaat sektöründe çalışan 66 yaşındaki Halil Serçe, sanata olan ilgisiyle başladığı tespih yapımını zamanla geliştirdi. Serçe, Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk Yaylası'ndaki evinin bahçesine kurduğu yaklaşık 10 metrekarelik atölyesinde çevredeki andız ağaçlarından topladığı kozalakların çekirdeklerini özenle işleyerek 33'lü ve 99'lu tespihlerin yanı sıra bileklik üretiyor. Tamamı el işçiliğiyle üretilen ürünler, özel sipariş üzerine farklı model ve tasarımlarla müşterilere sunuluyor. El işçiliği ve modeline göre tespih ve bilekliklerin fiyatı 500 ile bin 500 lira arasında değişiyor. Ürünler, Türkiye'nin birçok ilinden koleksiyonerler ve tespih meraklıları tarafından ilgi görüyor.

Kendi imkanlarıyla tespih yapmayı öğrendiğini söyleyen Halil Serçe, "Sanata merakım olduğu için 1978 yılında bu tespih torna makinesini gördüm ve aldım. Hiçbir ustadan eğitim almadan, kendi kendime bu tespihçiliği öğrendim. Özellikle bizim köyümüzde ve bu bölgede bulunan andız ağacının tohumundan tespih yapıyoruz. Andız ağacı kıymetli bir ağaçtır. Yüksek kesimlerde yetişir. Andızın meyvesinin kabuğundan pekmez yapılıyor. Bu pekmez, akciğer rahatsızlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonu olanlar tarafından şurup yerine kullanılıyor. Çekirdeğinden ise çok çeşitli modellerde tespih yapıyoruz. 33 boncuklu, 99 boncuklu tespihler ile bileklikler üretiyoruz. Bayanlar için de bileklik yapıyoruz" diye konuştu.

"Devlet Bahçeli'nin koleksiyonunda tespihim var"

Yaptığı tespihleri Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderdiğini söyleyen Halil Serçe, "Bu torna makinesini 1978 yılında aldım. Yaklaşık 25 yıldır tespihçilik yapıyorum. Sipariş üzerine çalışıyorum. Yaptığım tespihleri Türkiye'nin birçok iline gönderiyorum. Ünlü kişilere de tespih gönderdim. Sayın Devlet Bahçeli'nin koleksiyonunda da benim yaptığım bir set bulunmaktadır" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Osmaniye, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Halil Serçe'den Andız Kozalaklı Tespih ve Bileklik - Son Dakika

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