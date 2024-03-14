Haliliye Ağız ve Diş Hastanesi törenle açıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yapılan Haliliye Ağız ve Diş Hastanesi, düzenlenen törenle açıldı.
Açılış törenine, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Abdullah Solmaz ve vatandaşlar katıldı.
Haliliye Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılan hastane, çocuk acil, çocuk polikliniği ve diş hastanesi olarak hizmet veriyor. 50 ünit ve 5 yatak kapasiteli diş poliklinikleri, 2 adet dahiliye servisi, 2 adet çocuk acil polikliniği ve çocuk polikliniği ve 7 gün 24 saat çocuk acil polikliniği ile hasta kabulüne başladığı bildirildi.
Törende açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Abdullah Solmaz, "Şu an açılışını yaptığımız bu tesisimiz, Haliliye Belediyesi tarafından yapılarak il sağlık müdürlüğümüze tahsis edilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından tıbbi cihaz ve tefrişatı yapılan bu modern tesis ile Haliliye ilçemizin ağız ve diş sağlığı hizmetlerini, daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunmayı hedefliyoruz. Hastanemiz son teknolojiye sahip ekipmanları ve uzman kadrosuyla siz değerli vatandaşlarımıza hizmet verecektir. 5 yataklı servis ayrıca semt polikliniği ve çocuk acil polikliniği ile hizmet vermektedir. Hastanemizde günlük yaklaşık 650 vatandaşımız diş ve ağız sağlığı hizmeti almaktadır. Hastanemizin ön tarafında 2 adet çocuk, 2 adet dahiliye polikliniği, kadın doğum ve 24 saat hizmet veren çocuk acil polikliniği bulunmaktadır" dedi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise bölgenin ihtiyacı olan hastaneyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledİ Canpolat, "Devteşti, Süleymaniye Ahmet Yesevi Mahallesi deyince yaklaşık 140, 150 binlik bir nüfus, buradaki bacılarımız, kardeşlerimiz bizden buraya yakın bir hastane talep ediyorlardı. Biz de dedik ki inşallah 'sözümüzün eriyiz, Haliliye'nin neferiyiz' bir göreve gelelim. TBMM Başkanvekilimiz Bekir Bozdağ'a ve milletvekillerimize teşekkür ederim. Hemen burayı bir hastaneye dönüştürün, alt tarafı da yine semt polikliniği içinde acilin bulunduğu çocuk doktoru istiyorlardı, çocuk doktoru şuan iki tane, dahiliye doktoru 2 tane, kadın doğum doktorumuz nitekim il sağlık müdürümüz sağ olsun, onun da ataması yapılmış, o da göreve başlayacak. Bugün burada bu hastanemizi açmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Vali Hasan Şıldak ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da birer konuşma yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle Haliliye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin resmi açılışı gerçekleşti.
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