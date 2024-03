Haliliye Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı Düzenledi

Yerel

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Haliliye Belediyesi olarak, doğumdan ölüme kadar biz vatandaşlarımızın her türlü iyi gününde, kötü gününde yanlarında olduk ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Haliliye Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle El Emeği Sergisi düzenledi. Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezinde düzenlenen programa, Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve eşi Fethiye Canpolat ile yüzlerce kadın katıldı. Programın açılış konuşmalarını yapan Canpolat, hizmete sundukları eser ve projeler ile Haliliye Belediyesi'nin, her zaman kadınların yanında olduğunu ifade etti.

Canpolat, açıklamasında, "8 Mart günü bizim buluşmayla ilgili günümüz ama bize, Haliliye Belediyemize her gün 8 Mart, her gün Kadınlar Günü çünkü biz size gönlümüzü açmışız. Biz size tesislerimizi, hizmetlerimizi açmışız. Biz sizinle her gün biriz, her gün beraberiz. Dünyanın omurgası; insanlık, şefkat, merhamet üzerine siz kıymetli kadınların omuzlarındadır. Peygamber Efendimizin de ifade ettiği gibi 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' Biz sizlerden razıyız, Allah'ta sizlerden razı olsun. Öncelikle şunu ifade etmek isterim, Haliliye Belediyesi olarak kadın destek merkezlerimizde, kurs merkezlerimizde, spor salonlarımızda ve buna benzer birçok tesisimizle sizlerin arasında olduk. Haliliye Belediyesi deyince aklımıza ne geliyor, doğumdan ölüme kadar biz vatandaşlarımızın her türlü iyi gününde, kötü gününde yanlarında olduk ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bizi biz yapan değer de budur. Biz birlik ve beraberlik içerisinde sizlerle hemhal olarak, inşallah yine 31 Mart'ta da, sizde inşallah sandıklarda bunun hakkını vererekten kaldığımız yerden durmak yok yola devam diyor muyuz? Sizin Allah'ınıza kurban, Haliliye'ye can kurban diyorum. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin ise, "İyi ki varsınız, kadınların olduğu her yer gerçekten güzelliklerle doluyor. Kadınlar her yere güzelliklerini, zarafetlerini getiriyorlar. Ben bugün burada bulunan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Kadın deyince güzellikler akla geliyor. Kadın demek, evinin neşesi, rengi, gücü, merhamet, şefkat, vicdan, fedakarlık, zarafet demektir. Dolayısıyla kadınlarımızla ilgili olarak akla gelen tüm değerler saymakla bitmez. Ben tekraren burada bulunan tüm kadınlarımın Kadınlar Gününü kutluyorum. Bu vesile ile bizleri bir araya getiren çok kıymetli Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a ve kıymetli eşi Fethiye Hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Süleymaniye Milletevinde devam eden Kırmızı Kurdele Projesi çerçevesinde okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlere, sertifikaları takdim edildi. Sertifikaları takdim eden Canpolat, okuma yazma öğrenen kadınları tebrik etti.

Başkan Mehmet Canpolat ve beraberindekiler, daha sonra ise Milletevlerindeki kadınların ürettiği El Emeği Sergisini ziyaret etti.

Kadın personeller kahvaltı programında buluştu

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programı ile kadın personeller 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Canpolat'ın vizyon projelerinden biri olan ve şehrin gözdesi haline gelen Göbeklitepe Gastronomi Merkezinde düzenlenen programa, Canpolat'ın eşi Fethiye Canpolat ve kadın personeller katıldı. Burada yaptığı konuşma ile kadınlara verdikleri değerden bahseden Fethiye Canpolat, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Program, kadınlara karanfil hediye edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ŞANLIURFA