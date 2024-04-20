Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı\'nda Miniklere Trafik Eğitimi Veriliyor

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Haliliye Belediyesi, minyatür bir şehrin canlandırıldığı çocuk trafik eğitim parkında düzenlenen eğitimler ile miniklere trafik ışıklarını, levhalarını ve kurallarını öğretmeye devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile trafik kültürünü öğrenen nesiller yetişiyor.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Haliliye Belediyesi, il emniyet müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğü işbirliğinde eğitimlerin verildiği Haliliye Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile öğrencilere trafik bilinci aşılanıyor. Belediye ve il milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler çerçevesinde Haliliye ilçe sınırlarındaki okullarda eğitim gören çocuklar, merkez ve kırsal ayrımı yapılmadan planlanan program dahilinde çocuk trafik eğitim parkına götürülüyor. Burada görevli trafik polisleri ve jandarma ekipleri tarafından eğitim alan çocuklara, başta yayaların dikkat etmesi gereken kurallar olmak üzere trafik levhaları, trafik ışıkları ve trafik tabelalarının anlamları öğretiliyor. Yaya geçitleri, yaya üst geçidi ve kavşakların olduğu minyatür bir şehrin canlandırıldığı çocuk trafik eğitim parkında tüm kuralları uygulamalı olarak öğrenme şansı bulan minikler, akülü araçlara binerek de sürücülük deneyimi yaşıyor.

Kendilerine ayrılan oyun parkında da gönüllerince eğlenen çocuklar, kendilerine sunulan bu imkanlar dolayısıyla, hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini ifade ederek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkürlerini iletti. - ŞANLIURFA