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Haliliye Belediyesi Engelli Vatandaşın Talebine Kayıtsız Kalmadı - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi Engelli Vatandaşın Talebine Kayıtsız Kalmadı

Haliliye Belediyesi, hastalığı sonucu felçli kalan vatandaşın engelli rampası talebine kayıtsız kalmadı. Engeli sonucu hayatı zorlaşan yaşlı kadının ailesinin başvurusu üzerine fen işleri ekipleri, kısa süre içerisinde engelli rampasını tamamladı.

Haliliye Belediyesi Engelli Vatandaşın Talebine Kayıtsız Kalmadı
30.01.2024 - 16:15,  Güncelleme: 16:23
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Haliliye Belediyesi, hastalığı sonucu felçli kalan vatandaşın engelli rampası talebine kayıtsız kalmadı. Engeli sonucu hayatı zorlaşan yaşlı kadının ailesinin başvurusu üzerine fen işleri ekipleri, kısa süre içerisinde engelli rampasını tamamladı.

Haliliye Belediyesi, üstyapı çalışmaları ile ulaşım noktasında vatandaşlara daha konforlu yollar sunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla merkez ve kırsal mahallelerde üstyapı atağını sürdüren fen işleri müdürlüğü, yapılan incelemeler ve gelen talepler doğrultusunda da konforlu yolları hizmet sunmanın gayretini sürdürüyor. Vatandaşların ulaşım noktasında hayatını kolaylaştırmak için taleplere kayıtsız kalmayan Haliliye Belediyesi, yüksek tansiyon sonucu felçli kalan 82 yaşındaki Ayşe Türkmen'in "engelli rampası" isteğini de kısa sürede tamamladı.

Türkmen ailesinin başvurusu sonucu engelli rampasının kısa süre içerisinde yapıldığını aktaran Veysel Karani Mahalle Muhtarı Sadık Salar, emeği geçlere teşekkürlerini iletti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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