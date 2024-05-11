Haliliye Belediyesi Gençlere Spor Kurslarıyla Destek Veriyor

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Haliliye Belediyesi bünyesinde bulunan kurslar ile sporun çeşitli dallarıyla tanışma fırsatı bulan gençler, tekvando ve judo kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Kursiyerler, düzenli olarak aldıkları eğitim ile spor alışkanlığı kazanıyor.

Haliliye Belediyesi, bünyesindeki spor merkezleri ile lisanslı sporcular yetiştirmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın spora ve sporcuya yönelik yatırımları ile çalışmalarını sürdüren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çeşitli spor dallarıyla gençlere destek veriyor. Her alanda gençlerin yanında olan Haliliye Belediyesi bünyesindeki Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezindeki tekvando ve judo kursu, gençlerin hayalleri için mücadele ettiği adres oluyor. Şampiyon sporcular yetiştirilmesi hedefiyle hizmet veren bu kurslara minikler yoğun ilgi gösteriyor. Uzman antrenörler eşliğinde ilgilendikleri spor dalı için teorik ve uygulamalı eğitim alan gençler, bir yandan yeni hobiler kazanırken, bir yandan da verimli zaman geçiriyor. Aldıkları eğitimler ile birçok müsabakaya katılan ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten genç sporcular, kendilerine sunulan imkanlardan ötürü Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Kültür ve sosyal işler müdürlüğü yaptığı açıklamada ise 7- 14 yaş grubuna yönelik devam eden kurs müracaatların spor merkezlerinden alındığı belirtildi. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların ise iletişim merkezi ile irtibat kuracağı kaydedildi. - ŞANLIURFA