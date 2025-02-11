Haliliye Belediyesi Hobi Kurslarında Yeni Dönem Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Haliliye Belediyesi Hobi Kurslarında Yeni Dönem Başladı

Haliliye Belediyesi Hobi Kurslarında Yeni Dönem Başladı

Haliliye Belediyesi, kadınlara yönelik meslek edindirme ve hobi kurslarını yeniden başlattı. Kuaför ve dikiş nakış kurslarına ilgi yoğunken, kursiyerler aile bütçesine katkı sunduklarını belirtti.

11.02.2025 11:32  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye Belediyesi bünyesindeki Milletevlerinde kadınların hem meslek öğrendiği hem de keyifli zaman geçirdiği hobi kurslarında yeni dönem başladı. Sırrın Milletevinde kuaför ve dikiş nakış kursuna yoğun ilgi gösteren kursiyerler, aile bütçesine katkı sunduklarını ifade etti.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hizmete sunduğu merkezler ile kadınlara yönelik pozitif ayrıcalıklarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatı ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bünyesindeki Milletevlerinde meslek edindirme ve hobi kurslarını hizmete sunuyor. Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Milletevinde kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslar, aile ekonomisine katkı sunmak isteyen ve üreten kursiyerler ile doluyor. Kadınlar için el sanatları, dikiş nakış ve kuaför kurslarında usta öğreticiler tarafından teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Sırrın Milletevinde başlayan yeni dönem ile 7'den 70'de birçok vatandaş, dikiş nakış ve kuaför kursunda eğitim alıyor. Dikiş nakış kursunda ev tekstil ihtiyaçlarını üreten kadınlar, "Herkes kendine, çocuğuna, bütçesine göre bir şeyler alıp, dikmeye çalışıyor" diyerek, şu sözlerle memnuniyetlerini dile getirdi: "Pijama yapıyoruz, kazak yapıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz burada. Bir şeyler öğreniyoruz. Belediyemizin bize sunduğu hizmetlerden faydalanmaya çalışıyoruz. Ev hanımlarına çok güzel bir katkısı oluyor. Memnunuz, sağ olsunlar."

Kuaför kursunda ise meslek öğrenmek ve işyeri açmak için eğitim aldıklarını ifade eden genç kursiyerler, "Buraya ileride bayan kuaförü olmak için geldim. Zamanımız çok iyi geçiyor, hiç boş vaktimiz yok. Gelenlere bütün işlemleri yapıyoruz" diyerek, sunulan imkanlardan ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Haliliye Belediyesi, Yerel Yönetim, Kuaför, Eğitim, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haliliye Belediyesi Hobi Kurslarında Yeni Dönem Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:06 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
17:41 İstanbul kar alarmı Apar topar AKOM’a geçen İmamoğlu saat verip uyardı İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
00:33 Çorum’da alkollü sürücü kaza yaptı: İki kişi yaralandı Çorum'da alkollü sürücü kaza yaptı: İki kişi yaralandı
00:32 Afyonkarahisar’da fabrika yangını: Vali’den açıklama geldi Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Vali'den açıklama geldi
23:34 Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı’nın Galatasaray’a transferi iptal oldu Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:17 BDDK’dan kredi düzenlemesi Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı BDDK'dan kredi düzenlemesi! Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 18:26:37. #1.11#
SON DAKİKA: Haliliye Belediyesi Hobi Kurslarında Yeni Dönem Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.