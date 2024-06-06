Haliliye Belediyesi Kadınlara El Sanatları ve Dikiş Nakış Kursu Sunuyor - Son Dakika
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Yerel

Haliliye Belediyesi Kadınlara El Sanatları ve Dikiş Nakış Kursu Sunuyor

Haliliye Belediyesi tarafından Kısas Mahallesine kazandırılan kültür merkezindeki el sanatları ve dikiş nakış kursu, üreten kadınların adresi haline geldi. Kadınlar, el emeklerini ürüne dönüştürerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

06.06.2024 12:02
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Haliliye Belediyesinin kadınlara pozitif ayrıcalık sunduğu çalışmasıyla Kısas Mahallesine kazandırılan kültür merkezindeki el sanatları ve dikiş nakış kursu, üreten kadınların adresi oluyor. El emeklerini ürüne dönüştüren kadınlar, aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Haliliye Belediyesi Kısas Kültür Merkezi, bölgedeki kadınların hem öğrendiği hem de ürettiği adres oluyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından Kısas Mahallesine kazandırılan kültür merkezi, hobi ve meslek edindirme kurslarıyla yoğun ilgi görüyor. Gençlere ve kadınlara hitap eden çeşitli kurslar ile Kısas Mahallesinin kültür ve sanat alanındaki ihtiyaçları karşılanıyor. Bilgisayar kursu ve okuma salonu ve ile gençlerin eğitimine katkı sunulurken, saz kursu aşıklık geleneğini yaşatan kursiyerlerle doluyor. Kadınlar ise dikiş nakış kursu ve el sanatları atölyesi ile el emeklerini sergileyerek, aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Merkezde hizmet veren kurslar ile yeteneklerini keşfettiklerini ve el emeklerini sanata dönüştürdüklerini ifade eden kursiyer kadınlar, sunulan imkanlardan ötürü Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkürlerini iletti. Kısas'ta ilk kez kadınlara yönelik kurs açıldığını belirten kadınlar, "Öncelikle Haliliye Belediye başkanına bize bu kültür merkezini açtığı için teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler öğreniyoruz. Eskiden evde otururduk, şimdi burada gelip bir şeyler öğrenmek bizi çok mutlu ediyor. Hem burada arkadaşlarla toplanıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ve kabiliyetimiz olduğunu fark ettik. Farklı şeyleri yapmak çok güzel ve bize mutluluk veriyor. Belediyemizin bize açtığı bu imkandan dolayı çok memnunuz" sözlerine yer verdi.

Kültür ve sosyal işler müdürlüğü ise yaptığı açıklama ile müzik sınıfı, bilgisayar kursu, dikiş atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma yazma kursu ve okuma salonunun yer aldığı Kısas Kültür Merkezinde kayıtların devam ettiğini, vatandaşların başvuru yaparak kayıt oluşturabileceğini belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Haliliye Belediyesi Kadınlara El Sanatları ve Dikiş Nakış Kursu Sunuyor - Son Dakika

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