Haliliye Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Haliliye Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı

Haliliye Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı

Haliliye Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve taze ekmek ulaştırarak hayırseverlik çalışmalarını sürdürüyor. Günlük 3 çeşit yemek ve 6 bin ekmek, düzenli olarak hanelere dağıtılıyor.

03.03.2025 10:36  Güncelleme: 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayında sosyal yardımlaşma faaliyetlerine devam eden Haliliye Belediyesi, iftar öncesi hanelere ulaştırdığı sıcak yemek ve taze ekmek ile gönül sofraları kuruyor. Aşevi hizmetinden faydalanan vatandaşlar için üretilen ekmekler, 4 bin 445 vatandaşa teslim ediliyor.

Haliliye Belediyesi, Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Ramazan ayının manevi atmosferinde ihtiyaç sahiplerine sıcak bir destek sunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, iftar öncesi hanelere yemek ve taze ekmekleri ulaştırıyor. "Yardımlaşma ve Dayanışmanın Kalbi" sloganıyla yürütülen çalışmalar ile komisyon tarafından tespit edilen 996 hanede 4 bin 445 vatandaşa günlük 3 çeşit yemek ulaştırıyor. Aşevi hizmetiyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Haliliye Belediyesi, günlük yemeklerin yanında hanelere dağıtılan sıcak ekmeği de bünyesinde üretiyor. Üretimi destekleyen proje ile Ekmek Üretim Tesisi kuran Haliliye Belediyesi, Aşevi hizmetinden faydalanan vatandaşlar için günlük 6 bin ekmek hazırlıyor. Belediye bünyesindeki ustalar tarafından hijyenik ortamda hazır hale getirilen taze ekmekler, iftar öncesi sofralara ulaştırılıyor. Ramazan ayında yemek yapma imkanı olmayan yaşlı, engelli ve dar gelirli ailelerin faydalandığı bu hizmet ile Haliliye Belediyesi, hayır dualarını alıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Haliliye Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Yerel, Yaşam, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haliliye Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:07 Beykoz Belediyesi’ndeki skandalda yeni perde Beykoz Belediyesi'ndeki skandalda yeni perde
15:29 Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat
14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
22:41 Öcalan, Bahçeli’nin ’Meclis’e gelsin’ çağrısına ’İşini güçleştirmeyelim’ diyerek reddetmiş Öcalan, Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin' çağrısına 'İşini güçleştirmeyelim' diyerek reddetmiş
22:29 Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
22:14 Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe’den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi
22:01 İşte Selahattin Demirtaş’ın hastaneden görüntüsü İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
21:51 Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
21:44 İmralı heyeti, Adnan Menderes’i mezarında ziyaret etmiş İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
21:03 İftara yemek yetiştirmeye çalışırken canından oluyordu İftara yemek yetiştirmeye çalışırken canından oluyordu
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 16:27:57. #7.12#
SON DAKİKA: Haliliye Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.