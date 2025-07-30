Haliliye Belediyesi\'nden Kadınlara Yönelik Kurs Desteği

Haliliye Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılım sağlamaları amacıyla Kısas Kültür Merkezi'nde çeşitli kurslar düzenliyor. Özellikle dikiş-nakış ve el sanatları alanında açılan atölyeler sayesinde kadınlar hem yeni beceriler kazanıyor hem de üretime katkı sunarak ev ekonomilerine destek oluyor.

Kültür ve sosyal işler müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkezde sadece dikiş-nakış değil bilgisayar, müzik, okuma-yazma gibi farklı alanlarda da eğitimler veriliyor. Böylece kadınlar ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirirken, sosyal çevrelerini geliştirme imkanı buluyor. Kurslara katılan kadınlar, merkezde edindikleri yeteneklerin kendilerine büyük fayda sağladığını dile getirerek, bu imkanı sunan Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti

Kültür ve sosyal işler müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kısas Kültür Merkezinde yer alan müzik sınıfı, bilgisayar kursu, dikiş ve el sanatları atölyeleri, okuma yazma kursu ve okuma salonuna kayıtların sürdüğü belirtildi. - ŞANLIURFA