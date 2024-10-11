Haliliye Belediyesi\'nden Kafelerde Hijyen ve Ruhsat Denetimi

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Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kafelere yönelik gerçekleştirdiği denetimde ruhsat ve hijyen kontrollerini sağlarken, canlı müzik izni bulunan işletmelere kurallara riayet edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Zabıta müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların sağlığı için ilçe genelindeki işletmelerde denetimlerini periyodik olarak devam ettiren zabıta ekipleri, çalışmalarını yürütüyor. Özellikle vatandaşların sıklıkla alışveriş yaptıkları alanları denetleyen ekipler, akşam saatlerinde ise yoğunluğun olduğu kafelerde hijyen ve ruhsat kontrollerini sağlıyor. İlçenin işlek noktalarında denetimlerini devam ettiren Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bahçelievler bölgesinde yaptığı denetimde kafelerin mutfaklarını inceleyerek, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Denetim esnasında hiçbir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, canlı müzik izni bulunan işletmelerin de izin belgelerini inceleyerek, kurallara riyaet edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Zabıta müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların huzur ve güveni için denetimlerin süreceği bildirildi. - ŞANLIURFA