Haliliye Belediyesi\'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek ve Ekmek Desteği

Haliliye Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardımlarını sürdürüyor. Aşevi hizmeti ile her gün binlerce vatandaşa sıcak yemek ulaştıran ekipler, taze ekmekleri de iftar öncesi sofralara taşıyor.

Haliliye Belediyesi, "Yardımlaşma ve dayanışmanın kalbi" sloganıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlara destek sunan sosyal yardım işleri müdürlüğü, iftar öncesi hanelere sıcak yemek ve taze ekmekleri ulaştırıyor. Ramazan ayı boyunca devam eden bu hizmetle yemek yapma imkanı olmayan yaşlı, engelli ve dar gelirli vatandaşlara sıcak bir destek sağlanıyor. Yapılan başvurular sonucu komisyon tarafından tespit edilen 4 bin 445 vatandaşa günlük 3 çeşit yemek ulaştıran Haliliye Belediyesi, aşevi hizmetini daha verimli hale getirmek ve vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği ekmek üretim tesisi ile ürettiği 6 bin ekmeği de vatandaşlara ulaştırıyor. Belediye bünyesindeki ustalar tarafından hijyenik şartlarda hazırlanan taze ekmekler, iftar saatinden önce sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından sıcak yemekler eşliğinde hanelere teslim ediliyor.

Sosyal yardımlaşma alanında yürüttüğü projelerle ihtiyaç sahiplerine her zaman destek olmaya devam eden Haliliye Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşarak hayır duaları alıyor. - ŞANLIURFA