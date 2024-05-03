Haliliye Belediyesi'nin Ekmek Üretim Tesisi ile Günlük 6 Bin Ekmek Dağıtılıyor - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi'nin Ekmek Üretim Tesisi ile Günlük 6 Bin Ekmek Dağıtılıyor

Haliliye Belediyesi\'nin Ekmek Üretim Tesisi ile Günlük 6 Bin Ekmek Dağıtılıyor

Haliliye Belediyesi'nin kurduğu Ekmek Üretim Tesisi ile ustalar tarafından günlük olarak üretilen 6 bin ekmek, Aşevi hizmetinden faydalanan vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

03.05.2024 14:32  Güncelleme: 14:35
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Haliliye Belediyesi'nin kurduğu Ekmek Üretim Tesisi ile ustalar tarafından günlük olarak üretilen 6 bin ekmek, Aşevi hizmetinden faydalanan vatandaşların sofralarına ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Üreten belediye" anlayişiyla Haliliye Belediyesi bünyesinde kurulan tesis ve atölyelerin sayısı artıyor.

Vatandaşlara dokunacak projelerin hayata geçirildiği Haliliye'de kurulan Ekmek Üretim Tesisi ile günlük 6 bin ekmek üretiliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Aşevi hizmetinden faydalanan 4 bin 197 vatandaşın sofrasına ulaştırılan günlük 3 çeşit yemeğin yanında dağıtılan ekmekler, Belediye bünyesinde üretiliyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Haliliye Belediyesi'nin üretimden yana anlayışı ile Ekmek Üretim Tesisinde hummalı çalışmalar sürüyor. Belediye bünyesindeki ustalar tarafından geç saatlerde başlayan çalışmalar ile Aşevi hizmetinden faydalanan vatandaşlar için günlük ekmek üretiliyor. Ekmekler, sabahın ilk ışıklarıyla sefer taslarına konulan yemekler eşliğinde hanelere dağıtılıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Haliliye Belediyesi'nin Ekmek Üretim Tesisi ile Günlük 6 Bin Ekmek Dağıtılıyor - Son Dakika

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