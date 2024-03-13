Haliliye Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşları bir araya getiriyor

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Haliliye Belediyesi, düzenlediği iftar sofrası ile vatandaşları bir araya getirerek, Ramazan ayının birlikteliğini ve bereketini yaşatıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle dolu dolu bir program hazırlayan Haliliye Belediyesi, vatandaşları iftar sofrasında buluşturuyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Ramazan ruhunun doyasıya yaşatıldığı Haliliye'de, iftar sofrası kuruluyor.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan sosyal yardım kompleksi önünde düzenlenen iftar sofrası, onlarca vatandaşı ağırlıyor. Sosyal yardım işleri müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından vatandaşlara iftar yemekleri dağıtılırken, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu yaşatılıyor. Haliliye Belediyesi'nin vatandaşları bir araya getirdiği iftar sofrası programında, seslendirdikleri ilahiler ile sahne alan tasavvuf ekibi ise büyük beğeni topluyor.

Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi önünde düzenlenen iftar sofrası ile Ramazan bereketinin her gün yaşatılacağı belirtildi. - ŞANLIURFA