Haliliye Belediyesi Yaşlı ve Kimsesiz Vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti Sunuyor

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Haliliye Belediyesi, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara yönelik sürdürdüğü Evde Bakım Hizmeti ile haneleri dip bucak temizlemeye devam ediyor. Gönüllere dokunan hizmetten 576 vatandaş faydalanıyor.

Sosyal yardım işleri müdürlüğü, "Gönüllere Dokunacağız" anlayışıyla yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin gönüllerine dokunan projeleri devam ettiriyor.

Haliliye ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik aşevi, ekmek üretim tesisi, glutensiz ekmek fırını, sosyal ve giyim market hizmetleri sürdürülürken, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar da evde bakim hizmeti ile yalnız bırakılmıyor. Sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde yapılan başvuru sonucu komisyonca belirlenen kriterleri sağlayan 576 hanede, evde bakim hizmeti veriliyor. Bu hizmet ile periyodik olarak belirlenen günlerde haneleri ziyaret eden ekipler, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların evlerini dip bucak temizliyor. 60 yaş üstü erkek vatandaşlara da götürülen berber hizmet ile saç ve sakal tıraş ihtiyaçları karşılanıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise gönüllere dokunan evde bakim hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların iletişim merkezini arayarak, kayıt oluşturabilecekleri kaydedildi. - ŞANLIURFA