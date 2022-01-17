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Haliliye'de "Evde bakım hizmeti" gönüllere dokunuluyor - Son Dakika

Haliliye'de "Evde bakım hizmeti" gönüllere dokunuluyor

17.01.2022 14:40
Haliliye'de "Evde bakım hizmeti" gönüllere dokunuluyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Gönüllere dokunuyoruz" sloganı ile çalışmalarını yürüten ekipler, evde bakım hizmeti ile bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Gönüllere dokunuyoruz" sloganı ile çalışmalarını yürüten ekipler, evde bakım hizmeti ile bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi Haliliye" sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal yardım faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan ekipler, önemli projelerden biri olan "Evde Bakım Hizmeti" ile bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların yüzünü güldürüyor. Yapılan başvuru neticesinde komisyonca belirlenen 576 haneye Evde Bakım Hizmeti veriliyor. Tespit edilen hanelerde köşe bucak temizlik yapan ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların tıraşını da berberler aracılığıyla sağlıyor.

Sosyal yardım işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada, evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak kayıt yaptırabileceği kaydedildi. - ŞANLIURFA

Haliliye'de Evde bakım hizmeti gönüllere dokunuluyor
Haliliye'de Evde bakım hizmeti gönüllere dokunuluyor

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Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haliliye'de 'Evde bakım hizmeti' gönüllere dokunuluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haliliye'de "Evde bakım hizmeti" gönüllere dokunuluyor - Son Dakika
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