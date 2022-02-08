Haliliye meclisinde iki yeni müjde verildi - Son Dakika

Haliliye Belediyesi Şubat Ayı Meclis toplantısı önemli gündem maddelerinin okunmasıyla başladı.

Haliliye Belediyesi 2022 Yılı Şubat Ayı ilk Meclis Birleşimi gerçekleşti. Mecliste iki müjdeyi açıklayan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye Belediyesinin temizlik filosunun daha da genişleyeceğini ve sosyal yardımların geniş yelpazede yapılması için protokol imzaladıklarını duyurdu.

Devteyşti Mahallesinde bulunan Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi içerisindeki Meclis Toplantı Salonundaki birleşim, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığında toplandı. Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından önerge ile oluşan gündem maddeleri okundu.

Haliliye'ye yönelik kararların alındığı birleşimde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler kapsamında 2 adet kapasiteli çöp toplama aracı, 5 adet mini çöp toplama aracı, forklift, vakumlu yol süpürme makinası ile 5 traktörün Belediye tarafından teslim alınacağı belirtildi.

Ankara ziyaretleri sonrası Haliliye için müjdelerle döndüklerini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Haliliye Belediyesi olarak 7 gün 24 saat, 365 gün tüm personellerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun bir kar yağışı gerçekleşti. Şükürler olsun ki, belediyemizin tüm personelleri sahadaydı. Vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürdürmeleri adına gece gündüz demeden her türlü mücadeleyi verdiğimizi belirtmek isterim. Haliliye Belediyesi daha geniş bir temizlik filosuna, daha geniş bir ekipman anlamındaki sayıya ulaşabilmesi adına her Ankara'ya gittiğimizde ilgili bakanlıklarımız Haliliye'mize gerekli hibe ve destekleri sağlıyor. Bununla alakalı en son yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde 2 adet kapasiteli çöp toplama aracı, 5 adet mini çöp toplama aracı, forklift, vakumlu yol süpürme makinası ve 5 traktörün satın alma işlemlerini gerçekleştirmiş durumdayız. Haliliye'miz için hayırlı olsun" dedi.

Canpolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu ise Şanlıurfa Valiliği ve Haliliye Kaymakamlığı ile 8 milyon TL değerinde protokol imzaladıklarını ifade etti. Bu bütçe ile sosyal yardım çalışmalarının daha geniş yelpazede yapılacağını aktaran Canpolat, "Yine bir müjdeyle devam etmek isterim. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerek kart sistemli marketimiz, gerek birebir evlere teslim ettiğimiz aşevimiz, gerek glütensiz ekmeğimiz, gerekse de evde bakım hizmetimizi sürdürüyoruz. Buna bir yenisini daha ekledik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, Bakan Yardımcılarımızla da yapmış olduğumuz görüşmede Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin, Kaymakamımız Metin Esen'in tensipleriyle bir protokol imzalayıp, Meclisimizden geçirdik. Bakanlıkta yapmış olduğumuz yazışmalar çerçevesinde protokolü de imzaladık. Yaklaşık 8 milyon değerinde aşevinin daha da genişletilmesi, sosyal yardımların daha etkin ve yetkin kullanılması adına Haliliye Belediyesi, Kaymakamlığı ve Şanlıurfa Valiliğiyle birlikte bu protokolü imzalamış bulunmaktayız. En kısa sürede Haliliye Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne var olana ilave olarak 8 milyonluk bir bütçe ile daha geniş bir yelpazeye hizmet vereceğiz. İnşallah vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama adına etkin bir şekilde yol almaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA