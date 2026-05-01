Halk buluşmasındaki talepler hızla çözüldü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk buluşmalarında vatandaşların dile getirdiği talepleri "Yerinde Çözüm" anlayışıyla hızla hizmete dönüştürerek Ferit Köşk ve Dicle mahallelerinde kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak ve yardımcısı Doğan Hatun'un katılımıyla Ferit Köşk Mahallesi'nde gerçekleştirilen halk buluşmasında vatandaşlar, özellikle çevre temizliği ve sağlık alanındaki taleplerini doğrudan iletti. Buluşmada dile getirilen sorunların çözümü için ilgili birimler hızlı bir şekilde harekete geçti.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Yerinde Çözüm" çalışmaları kapsamında, Ferit Köşk ve Dicle mahallelerinde kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Ekipler sahaya inerek mahallelerin farklı noktalarında detaylı temizlik faaliyetleri yürütürken, aynı zamanda haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama uygulamaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, halk buluşmaları aracılığıyla vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini doğrudan dinleyerek hizmet planlamasını bu doğrultuda şekillendiriyor. Katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı yerel yönetim anlayışıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, iletilen taleplerin hızlı bir şekilde karşılanmasıyla birlikte vatandaşların yerel yönetime katılımı da güçleniyor. - DİYARBAKIR