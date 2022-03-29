Halk Eğitim Merkezi resim sergisi açtı - Son Dakika
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Halk Eğitim Merkezi resim sergisi açtı

29.03.2022 16:19
Halk Eğitim Merkezi resim sergisi açtı

Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce "Büyük Zafer'in 100. Yılı Resim Sergisi" açıldı.

Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce "Büyük Zafer'in 100. Yılı Resim Sergisi" açıldı.

Park Afyon AVM gösteri alanında açılan sergide Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce bu eğitim öğretim yılında açılan resim kurslarında yapılan Kurtuluş Savaşımız ve Büyük Taarruz temalı 75 resim sergilendi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Akın serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Medeniyetler beşiği olan zengin kültürü ve tarihi ile kadim bir kent olan Afyonumuzun en büyük hazinelerinden biri de Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Büyük Taarruz'un başladığı yer olan Kocatepe'ye sahip olmasıdır. Bu yıl 100. Yılını kutladığımız Büyük Taarruz ve Büyük Zafer'in Afyonkarahisar'a yakışır bir şekilde kutlanması için yıllık etkinlik planlamasına aldığımız tematik sergimizin açılmasında emeği geçen öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Halk Eğitim Merkezi resim sergisi açtı
Halk Eğitim Merkezi resim sergisi açtı

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Kaynak: İHA

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