Halk Günü'nde halkın sorunlarını çözüme kavuşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Halk Günü'nde halkın sorunlarını çözüme kavuşturuyor

22.07.2022 10:38
Halk Günü'nde halkın sorunlarını çözüme kavuşturuyor

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, her hafta gerçekleştirilen 'Halk Günü'nde vatandaşları makamında ağırlayarak, talep ve şikayetleri dinliyor.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, her hafta gerçekleştirilen 'Halk Günü'nde vatandaşları makamında ağırlayarak, talep ve şikayetleri dinliyor.

Vatandaşların talepleriyle tek tek ilgilenen Başkan V. Subaşı, ilgili birimlere gerekli talimatı vererek, taleplerin kısa sürede çözülmesini sağlıyor. Vatandaşlar da uzun süredir devam eden 'Halk Günü' uygulamasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan V. Subaşı'ya teşekkürlerini iletti. Görüşme sonucunda taleplerin daha hızlı çözüme kavuştuğunu kaydeden vatandaşlar, uygulamanın devam etmesini istedi.

Makamında çocukları da ağırlayarak isteklerini dinleyen Başkan V. Subaşı, onlara hediyeler vererek, hatıra fotoğrafları çektirdi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Seyir halinde yanan araç kül oldu Seyir halinde yanan araç kül oldu Bilecik'te Belediye İşSendikası arasında toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı Bilecik'te Belediye İşSendikası arasında toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Bilecik, Subaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Halk Günü'nde halkın sorunlarını çözüme kavuşturuyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
10:19 Sadettin Saran'dan 'eğitimde acil reform' mesajı: Bir milletin yok edilmesi için bomba ve füzeler şart değil
10:03 Genç kadın parkta canice katledildi! Ülkede yer yerinden oynadı
09:56 Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi
09:46 Yük taşıyan at, sıcaklığa dayanamayarak fenalaştı
09:35 Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı
09:29 100 milyonu aşkın kişiyi çok kötü etkileyebilir! ABD'yi de sıcak vurdu
09:12 Kongre baskını olurken Donald Trump'ın televizyon izlediği duyuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 10:38:50. #1.11#
SON DAKİKA: Halk Günü'nde halkın sorunlarını çözüme kavuşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement