Vatandaşların talepleriyle tek tek ilgilenen Başkan V. Subaşı, ilgili birimlere gerekli talimatı vererek, taleplerin kısa sürede çözülmesini sağlıyor. Vatandaşlar da uzun süredir devam eden 'Halk Günü' uygulamasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan V. Subaşı'ya teşekkürlerini iletti. Görüşme sonucunda taleplerin daha hızlı çözüme kavuştuğunu kaydeden vatandaşlar, uygulamanın devam etmesini istedi.

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Bilecik, Subaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Halk Günü'nde halkın sorunlarını çözüme kavuşturuyor - Son Dakika

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