14 Şubat Sevgililer Günü dolayısı ile 30 yıldır evli olduğu eşine sürpriz yapmak isteyen halk ozanı Abdurrahman Delen ona unutamayacağı bir hediye vererek türkü yazdı.
Dünya'da 14 Şubat Sevgililer günü farklı etkinlik ve eşlerin birbirlerine hediyeleri ile kutlanırken İstanbul'da yaşayan ünlü halk ozanı Abdurrahman Delen eşine çok özel bir hediye hazırladı. Yaklaşık 4 ayda sözlerini yazdığı eseri eşine Sevgililer günü hediyesi olarak armağan etti. Daha önce eşine yazdığı eseri dinletmeyen Delen, 14 Şubat günü sürpriz yaparak armağan ettiğini söyledi.
"Kalıcı olsun diye eşime böyle bir jest yaptım"
Normal hediye ve kutlamalardan daha farklı bir 14 Şubat'ı eşiyle kutlamak istediğini ifade eden halk ozanı Abdurrahman Delen, "Kimi takı kimisi gül hediyeler alır sevdiğine bu özel günde. Ben daha farklı ve unutulmaz olmak için eşime bir eser yazdım. Herkes sevgilisine bir şey alıyor, bende kalıcı olsun diye eşime böyle bir jest yaptım. Kendisi daha bilmiyor tabi ki. Ben çok mutlu olacağını düşünüyorum. Bizim 30 yıllık bir evliliğimiz var. Eserin sözlerinde şöyle diyorum, 'Sevgi bitirir savaşı' Gençlere seslenmek istiyorum lütfen eşinizin kıymetini bilin" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Halk Ozanı Abdurrahman Delen, 30. Evlilik Yıldönümünde Eşine Sürpriz Yaptı - Son Dakika
Survivor All Star yarışmasında eski şampiyon Adem Kılıçcı'nın Acun Ilıcalı'nın teklifine talepleri nedeniyle anlaşamadığı belirtildi. Kılıçcı'nın ayda 350 bin TL ve 20 milyon TL'ye bir ev istediği iddia edildi.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla büyük beğeni aldı. Yıldız futbolcunun o paylaşımını göre futbolseverler, "Adam Ronaldo'ya dönmüş" şeklinde yorum yaptı.
Anagold Madencilik, Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen maden kazasının ardından Karasu Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığını açıkladı. Kazanın nedeni olarak yığın linç alanının kayması gösterildi ve atık depolama havuzuyla bir ilgisi olmadığı belirtildi. Çevresel kirlilik yaşanmadığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'da yaşanan toprak kaymasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, toprak kaymasını önlemek amacıyla önlemler alındığı ve bölgeden numuneler alınarak takip edildiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir kirlilik tespit edilmediği ifade edildi.
İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu" dedi.
Ocak-Aralık 2023 döneminde inek sütü üretimi, yıllık yüzde 4.8 arttı. Aynı dönemde tavuk eti üretimi yüzde 3.7, hindi eti üretimi ise yüzde 11.3 geriledi.
Türkiye'de 180 gün olan eğitim süresinin 200 güne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla ara tatilinde değişme beklenmezken yaz tatili kısalacak. Uygulamayla gelişmiş ülkelerde 200 gün olan eğitim-öğretim süresi ortalamasına çıkılmış olacak.
Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuşmasının bir yerinde şehitler için yazılmış şarkıyı açarak kürsüde hüngür hüngür ağladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?