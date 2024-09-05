Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri İlgi Görüyor

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Vatandaşlar Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri ile bilgileniyor

Halk Sağlığı Haftası nedeniyle açılan stantlara yoğun ilgi gösteriliyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dt. Emre Hatay:

"Gelen kişilere sağlıkla ilgili bilgilendirmeler, çeşitli yönlendirmeler yapılıyor"

Vatandaş Esma Yuva:

"Gayet verimli ve yararlı, gelip geçen herkesin de uğramasını tavsiye ederim"

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde açılan stantlarda yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hem bilgileniyor hem de ödüllü soru-cevap etkinliklerine ve uygulamalı ilk yardım eğitimlerine katılarak keyifli zaman geçiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Halkın sağlık bilincini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, Adalar bulvarı üzerinde kurulan stantlar hizmetlerini sürdürüyor. Stantlarda bireylere sağlıklarıyla ilgili dikkat etmeleri gereken konular hakkında uzmanlar tarafından anlatımlar yapılıp daha detaylı bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtılıyor. Birçok önemli konu hakkında bilgilendirme yapılmasının yanı sıra düzenlenen eğlenceli ve uygulamalı etkinlikler vatandaşın ilgisini topluyor. Üniversite öğrencileri tarafından yapılan ödüllü soru-cevap etkinliklerine yoğun katılım sağlanırken, mankenler üzerinde gösterilen kalp masajı eğitimleri dikkat çekiyor. Çeşitli kurum ve kuruluşların da katılım gösterdiği stantlar 6 Eylül'e kadar hizmetlerini sürdürecek.

"Gelen kişilere sağlıkla ilgili bilgilendirmeler, çeşitli yönlendirmeler yapılıyor"

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dt. Emre Hatay, "İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı olarak bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklar, ergen sağlığı, üreme birimi ve KETEM birimimiz başta olmak üzere çeşitli birimlerimiz 4 gün boyunca burada stantlarımızda yer alacaklar. Bununla birlikte diğer kurum ve kuruluşlardan da destek gelmiş durumda. Halkımızın ilgisi de oldukça iyi. Gelen kişilere sağlıkla ilgili bilgilendirmeler, çeşitli yönlendirmeler yapılıyor. Mümkün mertebe halkımızın sorularına cevap vermeye çalışıyoruz. Bununla birlikte diğer kurum ve kuruluşlar da bu birliktelik içerisinde kendi kurumlarıyla ilgili bilgi paylaşımlarında bulunmaktalar. Bugün Emniyet Müdürlüğü'nden değerli polis memuru arkadaşlarımız katıldılar. Anadolu Üniversitesi'nden katılım oldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden yine katılım mevcut. Ebelik Bölümü'nden özellikle normal doğum ve üreme sağlığı hakkında bilgilendirme için arkadaşlarımız geldi. ESOGÜ Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri yine aramızda. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı'ndan arkadaşlarımız aramızda. Onlar da burada hem sağlıkla ilgili genel bilgiler paylaşıyorlar hem de beraberinde bilgi yarışması düzenliyorlar. Yine Yeşilay aramızda. Bununla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de bugün için aramızda olan kurumlardan. Tabii diğer günlerde de yine farklı kurumlar bizle birlikte olacak. Etkinliğimiz salı günü başlamıştı, cuma günü de dahil olmak üzere 4 gün boyunca Adalar'da stantlarımız açık olacak" dedi.

"Gayet verimli ve yararlı, gelip geçen herkesin de uğramasını tavsiye ederim"

Vatandaş Esma Yuva, "Bu tür stantların kurulması çok önemli. Tabii televizyonlarda görüyoruz ama burada göz göze temas ederek veya soru sorarak anlatılması bilinçlenmek adına çok daha faydalı oluyor. Anne sütü olsun, kanser olsun, çocuk sağlığı olsun birçok konuda bilgileniyoruz. Böyle stantların kurulmasının ve devamlılığının sağlanmasının çok fayda sağladığını düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla başka kurumlar da stantlar açmış. Farklı farklı açılardan farklı konuları anlatıyorlar. O da çok güzel olmuş. Mesela ben kanserle ilgili KETEM'in konularıyla ilgili bilgiler aldım. Gayet verimli ve yararlı, gelip geçen herkesin de uğramasını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.