Halk Şairi Neşet İçöz, Bilecik'te Neşet Ertaş anma programında türküleri seslendirdi - Son Dakika
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Halk Şairi Neşet İçöz, Bilecik'te Neşet Ertaş anma programında türküleri seslendirdi

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Halk Şairi Neşet İçöz, Bilecik\'te Neşet Ertaş anma programında türküleri seslendirdi
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Neşet Ertaş Anma Programı'nda Halk Şairi Neşet İçöz, Ertaş'ın eserlerini seslendirdi. Öğrenciler türkülerle duygu dolu bir akşam yaşarken, İl Müdürü Ramazan Demir türkülerin diliyle Neşet Ertaş'ı andıklarını söyledi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda 'Neşet Ertaş Anma Programı' düzenlendi.

Programda Halk Şairi Neşet İçöz tarafından Neşet Ertaş'ın eserleri seslendirilirken, öğrenciler duygu dolu ve keyifli bir akşam yaşadı. Neşet Ertaş'ın gönüllerde iz bırakan türküleri eşliğinde Türk kültürünün önemli değerlerinden biri bir kez daha yad edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, programla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Neşet Ertaş, eserleri ve gönüllere dokunan türküleriyle kültürümüzde çok özel bir yere sahip. Öğrencilerimizin böylesine kıymetli bir kültür mirasını türküler eşliğinde tanımasına ve yaşatmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkülerin diliyle Neşet Ertaş'ı andık" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Halk Şairi Neşet İçöz, Bilecik'te Neşet Ertaş anma programında türküleri seslendirdi - Son Dakika
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