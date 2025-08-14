Hama'da Orman Yangınıyla Mücadele Devam Ediyor

Suriye'nin Hama ilinde 5 gün önce başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Suriye'nin Lazkiye ilinde 3 Temmuz'da söndürülen orman yangının ardından Hama'da da orman yangını çıkmıştı. Beş gün önce başlayan sıcak havanın da etkisiyle yayılan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Su eksikliği ve zor arazi nedeniyle söndürülmeye çalışılan orman yangınları Hama'nın batı kırsalındaki Al-gab Ovası'nda geniş bir alana yayıldı. Yetkililer, bölgede bulunan bazı evlerde yağın nedeniyle hasar meydana geldiğini kaydetti.

Beyaz Baretliler Müdürü Samir Nassar, orman yangınlarını söndürme çalışmalarının 5 gündür devam ettiğini söyleyerek, "Karşılaştığımız en büyük zorluk yanan alanın büyük olması, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olması ve itfaiye araçlarının engebeli dağlara ulaşamaması. Ayrıca, alevlerin başka yerlere ulaşmasını engellemek için her 100 metreye bir itfaiye aracını yerleştirdik" dedi. - HAMA