Hamamözü Kaymakamı Arslan, çiftçiye ait traktörle tarla sürerek üretime eşlik etti - Son Dakika
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Hamamözü Kaymakamı Arslan, çiftçiye ait traktörle tarla sürerek üretime eşlik etti

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Hamamözü Kaymakamı Arslan, çiftçiye ait traktörle tarla sürerek üretime eşlik etti
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Amasya'nın Hamamözü ilçesinde Kaymakam Ertuğrul Arslan, bir çiftçiye ait traktörün direksiyonuna geçerek tarla sürdü. Hamamözü Kaymakamlığı, o anların fotoğraflarını çiftçilerin emeğine sağlık ve bereket dileğiyle paylaştı.

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde kaymakam direksiyonuna geçtiği traktörle tarla sürdü.

Kaymakam Ertuğrul Arslan, bir çiftçiye ait traktörün direksiyonuna geçip tarla sürerek ilçede devam eden tarımsal faaliyetlere eşlik etti.

Hamamözü Kaymakamlığı o anların fotoğraflarını, "Toprağa emek veren, yaz kış demeden üreten, alın teriyle sofralarımıza bereket taşıyan tüm çiftçilerimizin emeğine sağlık. Rabbim emeklerini karşılıksız bırakmasın, ürünlerine bereket versin" notuyla paylaştı.

Kaynak: İHA
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