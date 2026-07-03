Hamaney İçin Devlet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Hamaney İçin Devlet Töreni Düzenlendi

03.07.2026 13:31
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Tahran'da Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine 100 ülkeden katılım bekleniyor.

İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen dini lideri Ali Hamaney için devlet töreni düzenlendi.

ABD'nin İran'ın başkenti Tahran'a 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney için devlet töreni düzenlendi. Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde saygı duruşuyla başlarken, gün boyu sürecek olan devlet törenine yaklaşık 100 ülkenin katılım sağlaması bekleniyor. Törene, Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.

4 ve 5 Temmuz tarihlerinde Tahran'da halka açık düzenlenecek cenaze törenlerinde Hamaney'in naaşı, birkaç aile üyesinin tabutlarıyla birlikte halka veda için Tahran İmam Humeyni Camii'nde sergilenecek. 6 ve 7 Temmuz'da cenaze, Tahran'ın diğer bölgelerinden geçtikten sonra Kum şehrine götürülecek. Hamaney'in naaşı, daha sonra 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela şehirlerine götürülerek sergilenecek. Hamaney'in naaşı, Irak'ın ardından İran'a geri getirilecek ve 9 Temmuz'da Meşhed'deki İmam Reza türbesinde defnedilecek.

Geçtiğimiz mart ayında yapılması planlanan cenaze töreni, ABD ve İsrail'in saldırılarının devam etmesi nedeniyle ertelenmişti.

Devrim Muhafızları Komutanı Vahidi aylar sonra ilk kez kamuoyunun karşısında

Öte yandan, Hamaney'in cenaze törenine katılanlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Ahmed Vahidi de yer aldı. Aylar sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Vahidi'nin Hamaney'in tabutunun yanında oturduğu görüldü. Vahidi, selefi Muhammed Pakpur'un ABD'nin 28 Şubat'ta düzenlediği saldırılarda öldürülmesinin ardından Devrim Muhafızları Komutanı olarak göreve getirilmişti.

Hamaney'in cenaze töreni ABD Bağımsızlık Günü'ne denk geliyor

Hamaney için 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde Tahran'da halka açık düzenlenecek cenaze töreni, aynı zamanda ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yıl kutlamalarına denk geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kutlamalar çerçevesinde 4 Temmuz'da bir konuşma yapması bekleniyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası, Politika, Güvenlik, Tahran, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hamaney İçin Devlet Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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