Hamaney\'in Hesabı Askıya Alındı

Yerel

Sosyal medya platformu X, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İbranice paylaşımlar yapmak üzere açtığı "Khamenei_Heb" hesabını "Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı" açıklamasından saatler sonra askıya aldı.

İsrail'in misilleme saldırısının ardından İran liderinden gelen açıklamalara sosyal medya hesabı X'ten müdahale geldi. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İbranice paylaşımlar yapmak üzere açtığı "Khamenei_Heb" hesabı, 1. gününde askıya alındı. X'in bu eylemi, Hamaney'in "Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı. İran milletinin ne tür bir güce, kabiliyete, inisiyatife ve iradeye sahip olduğunu ona göstereceğiz" açıklaması yapmasından saatler sonra gelirken, sosyal medya şirketi herhangi bir açıklama yapmadı. - CALİFORNİA