Hamas'tan İsrail'e Tepki: Anlaşma Engeli Netanyahu

21.08.2025 02:44
Hamas, Netanyahu'nun arabulucuların önerilerini dikkate almamasını eleştirerek işgali kınadı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şehri'nin işgalini amaçlayan saldırılarına başlamasına tepki gösterilerek, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun arabulucuların önerilerini dikkate almaması muhtemel bir anlaşmanın önündeki asıl engelin kendisi olduğunu kanıtlıyor" denildi.

Hamas'tan İsrail'in Gazze Şehri'ni işgal adımına tepki geldi. Hamastan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun kente yönelik "operasyon" başlatıldığını duyurduğu hatırlatılarak, "Bu, İsrail'in arabulucuların çabalarını hiçe saydığını açıkça göstermektedir" denildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun masum sivillere karşı acımasız bir savaşı sürdürmeyi seçerek ateşkesi engellediği vurgulanan açıklamada, "Netanyahu'nun arabulucuların önerilerini dikkate almaması muhtemel bir anlaşmanın önündeki asıl engelin kendisi olduğunu kanıtlıyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgal adımı tepki çekmişti

İsrail Güvenlik Kabinesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni işgal önerisine 8 Ağustos'ta onay vermiş, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da plana 20 Ağustos'ta yeşil ışık yakmıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin tarafından yapılan son açıklamada, Gazze Şehri'ne yönelik planlanan saldırının ilk aşamasına geçildiği ifade edilmişti. Gazze Şehri'nin işgalini amaçlayan saldırılar için ön operasyonlar düzenlendiğini belirten Defrin, şehrin dış mahallelerinde kontrolün sağlandığını açıklamıştı. İsrail'in Gazze'yi işgal adımının Hamas'ın Katar ve Mısır'ın ateşkes önerisini kabul ettiği bir dönemde gelmesi tepkilere neden olmuştu. İsrail'in muhtemel bir ateşkesi bilinçli olarak baltaladığı yorumları yapılmıştı. İsrail'in işgal planına, uluslararası toplumdan da tepki yağmıştı. - GAZZE

23:18
