Hamidiye Sosyal Tesisi Yenilendi ve Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Hamidiye Sosyal Tesisi Yenilendi ve Hizmete Açıldı

Hamidiye Sosyal Tesisi Yenilendi ve Hizmete Açıldı
13.06.2025 17:05  Güncelleme: 17:13
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Kağıthane Belediyesi, yenileme çalışmaları tamamlanan Hamidiye Sosyal Tesisi'ni açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sundu. Tesis, modernizasyon ile çocuk oyun parkları, spor sahaları ve sosyal kullanım alanları ile donatıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Hamidiye Sosyal Tesisi düzenlenen törenle açıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Hamidiye Sosyal Tesisini vatandaşların hizmetine açıldı. Tesisin açılışına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici ve protokol üyeleri çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı. Kurdele kesiminin ardından Başkan Öztekin açılış konuşması gerçekleştirdi. Törene katılan vatandaşlara ikramlar verilirken, çocuklar alanda doyasıya eğlendi.

Hamidiye Sosyal Tesisi yenilendi

Hamidiye Sosyal Tesisi'nde çocuk oyun parkından spor sahalarına, peyzaj düzenlemelerinden ulaşımı kolaylaştıran yaya köprüsüne kadar pek çok alanda kapsamlı bir dönüşüm sağlandı. 400 metrekarelik eski laminat zeminleri sökülerek daha dayanıklı ve estetik fayans döşenen tesiste, elektrik altyapısı tamamen yenilendi. Modern aydınlatma sistemi ve yangın alarmı eklenen tesisin, iç mekanların konforu için ısıtma-soğutma sistemleri değiştirildi. Tesisin sosyal kullanım alanları da yeniden tasarlandı. Eski mutfak ve çay servisi alanı kaldırılarak yerine daha kullanışlı bir çay ocağı ve self servis bölümü eklendi. Engelli vatandaşların da rahatlıkla erişebileceği kadın, erkek tuvaletleri ve mescit alanı tesise eklendi. Dış mekanda yer alan atıl durumdaki gölet bakıma alınarak canlandırılırken, bahçe ile teras alanları çeşitli bitki ve çiçek türleriyle yeniden düzenlendi. Eski çardakların yerine ise yeni oturma grupları, masa-sandalyeler ve ambiyans aydınlatmalı toplantı alanı kuruldu. Çocuklar için park alanları ve spor sahaları tamamen yenilendi.

"3 ay gibi kısa bir sürede de alanın birçok yerini yeniledik"

Açılışta konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bu alana geldiğimiz zaman çocuklarımız, başkanım buradaki halı saha 10 yıl önce yapıldı, çok eskiydi. Halı sahayı yenilememiz lazım diyordu. Komşularımız dedi ki, başkanım park da eskidi. Sonra köprüyü de gördük sadece iskeleti kalmıştı. Köprüyü de yapalım dedik. Aslında bir işi yenilemek sıfırdan yapmaktan daha zor. Bir yeri sıfırdan yapabilirsiniz ama yenilerken, eskiyi koruyarak ve üstüne yenilikler yaparak eski ile yeniye buluşturmak lazım. Sosyal tesislerimizi gezerken komşularımız ve büyüklerimiz zamanlarının birçoğunu burada geçirdiklerini ve artık tesislerinin yenilenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de bunun üzerine Ramazan öncesinde yenileme işlemlerine başladık. 3 ay gibi kısa bir sürede de alanın birçok yerini yenileyerek milletin hizmetine sunmak için bugün bir araya gelmiş olduk. Sosyal tesisimiz yeşil alanları ve çevresi ile çocuklarımızın, gençlerimizin hanımefendilerimizin ve büyüklerimizin kullandığı bir alan haline gelmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz şimdiden. Sosyal tesisimizde bugün her ürün bizim ikramımız olacak. Eğitimden sağlığa, spordan sosyal ve kültür alanlarına kadar her zaman yanınızdayız diyoruz. Sosyal tesisimiz hayırlı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hamidiye Sosyal Tesisi Yenilendi ve Hizmete Açıldı - Son Dakika

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