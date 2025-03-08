Hamiyet Maydan: Kadın Gücü ve Azmi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 25 yıldır çorap ve çamaşır satışı yapan Hamiyet Maydan, azmiyle kadınlara örnek oluyor. "Kadınlar güçlüdür, isterse her işi başarır" diyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mesaj verdi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 25 yıldır çorap ve çamaşır satışı yaparak geçimini sağlayan 57 yaşındaki Hamiyet Maydan, azmiyle kadınlara örnek oluyor. Baba mesleğini tek başına sürdüren Maydan, üretim yaparak hem kendi ayakları üzerinde duruyor hem de iki kişiye istihdam sağlıyor. Kadınlar Günü'nde mesaj veren Hamiyet Maydan, her kadının çalışarak ekonomik özgürlüğünü kazanabileceğini belirtti.

"Kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilir"

Çocuklarını çorap satarak büyüttüğünü ve hayatını bu meslekten kazandığını belirten Maydan; "Hayatımız çorap oldu. Çocuklarımı büyüttü, evlendirdi. 25 yıldır bu işi yapıyorum ve ayakta kalmayı başardım. Kadınlar güçlüdür ve isterse her işi yapabilir" dedi.

Yıllar önce pazarlarda çuvalla çorap sattığını ancak bugün kendi işyerinde üretim ve satış yaptığını anlatan Maydan; "Kadın işi, erkek işi diye bir ayrım yok. Kadınlar her alanda başarılı olabilir. Yeter ki pes etmesinler" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar daha fazla yer almalı"

Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Hamiyet Maydan, "Biz kadınlar istersek her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Özgüvenli olmak ve çalışmaktan vazgeçmemek önemli. Kadınlar iş dünyasında daha fazla yer almalı" diyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - BURDUR