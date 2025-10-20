Hamsi Tezgahlarda Palamutun Yerini Aldı

Bu sezon tezgahlarda palamudun yerini Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsi aldı. Tezgahlarda kilosu 200 liradan satılan hamsi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Eylül ayından şubat ayına kadar balık tezgahlarının gözdesi olan palamut, azlığıyla yerini Karadeniz'in vazgeçilmez balığı olan hamsiye bıraktı. Bolluğuyla dikkat çeken ve Sakarya'daki balık pazarında her tezgahta bulunan hamsi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Özellikle taze ve lezzetli olması dolayısıyla tercih edilen hamsi 200 liradan alıcı bulurken, bu yıl balık severlerin gözdesi haline geldi. Kilosu 100 liradan satılan mezgit ise bazı tezgahlarda hamsiyle yarışıyor.

"Hamside bereket ve bolluk var"

Balıkçı Ramazan İbiş, yaptığı açıklamada, "1 Eylül'de yeni sezona hayırlısıyla başladık ama palamudun yokluğuyla başladık. Palamut çok az seyrediyor ve onun yerini hamsi kapattı. Hamside bereket ve bolluk var. Geçen sene palamudun çokluğu vardı bu sene yok. Bu sene hamsi bol ve yanında mezgit var" dedi.

Tezgahlarda bol miktarda balık bulunduğunu, fiyatların ise uygun olduğuna dikkati çeken İbiş, "Hamsi normalde şubat, mart aylarına kadar devam edebilir ama daha bollaşır veya azalabilir bilemeyiz. Geçen seneye göre fiyatı normal. Hamsi gün geldi 100 lira oldu, gün geldi 150-200 lira oldu. Hava muhalefeti olduğu zaman fiyat yükseliyor, daha önceki zamanlarda düştü ama şu anda 200 lira bandında seyrediyor. Bunun yanında mezgit var ve fiyatı gayet uygun, 100 liradan başlıyor" diye konuştu. - SAKARYA