Hamsi ve Mıhlama Festivali Yoğun İlgiyi Çekti - Son Dakika
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Hamsi ve Mıhlama Festivali Yoğun İlgiyi Çekti

Hamsi ve Mıhlama Festivali Yoğun İlgiyi Çekti

Tekirdağ'daki festivalde 5 ton hamsi için 2 kilometrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar sırada beklemekten mutlu.

02.02.2025 16:09
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Hamsi ve Mıhlama Festivali, yoğun ilgi gördü. Festivalde dağıtılan 5 ton hamsiden tatmak isteyen vatandaşlar, yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Uzun bekleyişe dayanamayan bazı vatandaşlar ise çareyi yanlarında sandalye getirerek sıra beklemekte buldu.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Karadeniz Mahallesi'nde düzenlediği festival, yoğun ilgi gördü. Festival alanına akın eden vatandaşlar, dev kuyruk karşısında şaşkınlık yaşadı. Saatlerce sıra bekleyen bazı vatandaşlar, yanlarında getirdikleri sandalyeleri altlarına çekerek oturarak bekledi. 5 ton hamsi için yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluştu. Hamsi sırasına giren vatandaşlar, beklemekten şikayetçi olmadıklarını belirterek, "Sıra çok önemli değil. Önemli olan festival. Yarım saattir bekliyorum o yüzden beklemeye değer. Bekleriz bu sırayı, sorun yok, hamsi hastasıyız. İyi ki böyle bir festival oldu, Karadeniz lezzetlerini çok seviyoruz. Çok güzel bir duygu, biz de katkıda bulunmak için geldik. Sıkıntı yok, bekleriz bu sırayı. Bu festivali düzenleyen, katkısı bulunan herkese teşekkürler" dedi.

Festivalde, dün de 1 ton mıhlama ikram edilmişti. Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, hem eğlendi hem de balık ziyafetinin tadını çıkardı. Organizasyon yetkilileri, beklenenden fazla ilgi gören etkinliği önümüzdeki yıllarda kapsamlı hale getirmeyi planladıklarını belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hamsi ve Mıhlama Festivali Yoğun İlgiyi Çekti - Son Dakika

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