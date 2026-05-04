\'Hangisi Gerçek\' oyunu Yıldırımlılarla buluştu

Yıldırım Belediyesi tarafından Yıldırımlılarla buluşturulan 'Hangisi Gerçek' isimli tiyatro oyunu izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Yıldırım Belediyesi, 'Hangisi Gerçek' isimli tiyatro oyununu ilçe halkıyla buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna Yıldırımlılar büyük ilgi gösterdi. Modern şehir insanının gündelik hayatını mizahi bir dille ele alan oyun, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. 'Hangisi Gerçek' adlı tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kültür ve sanatın toplum için önemine dikkat çekti. Başkan Yılmaz, "Herkesin kültür ve sanatla iç içe olduğu bir Yıldırım hayal ediyoruz. Bu doğrultuda hem nostalji dolu hem de farklı yaş gruplarına hitap eden programlar düzenliyoruz. Sahnelediğimiz tiyatro oyunlarıyla vatandaşlarımızın hem keyifli vakit geçirmesini hem de farklı bakış açıları kazanmasını hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin keyifli ve sanatla iç içe vakit geçirdiğini görmek bizim için en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı. - BURSA