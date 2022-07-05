Hanımeli Sokağı'nda bayram heyecanı başladı - Son Dakika
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Hanımeli Sokağı'nda bayram heyecanı başladı

05.07.2022 00:57
Hanımeli Sokağı'nda bayram heyecanı başladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve kadınların ev ekonomisine katkı sağladıkları Hanımeli Sokağı'nda bayram alışverişi başladı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve kadınların ev ekonomisine katkı sağladıkları Hanımeli Sokağı'nda bayram alışverişi başladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın kadınlara hediyesi olarak hizmete sunulan ve açıldığı günden bu yana çok sevilerek kentin simgelerinden biri haline gelen Hanımeli Sokağı'nda, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yoğun ilgisi ile devam ediyor. Eskişehirlilerin yanı sıra kenti ziyaret eden turistlerin de uğrak noktası haline gelen merkezde vatandaşlar, kendileri ve sevdikleri için birçok el emeği ürünü bulabiliyor. Sokağı ziyaret edenler, bayram için hediyelik ürünlere de talep gösteriyor.

Hanımeli Sokağı'na bayram molası

Öte yandan Hanımeli Sokağı Kurban Bayramı dolayısıyla kısa bir mola verecek. Arife günü olan 8 Temmuz tarihinden itibaren bayram boyunca satış yapılmayacak olan Hanımeli Sokağı; 13 Temmuz Salı itibari ile Eskişehir halkına hizmet vermeye devam edecek. Kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satabildikleri stantlardan oluşan Hanımeli Sokağı, Kanatlı AVM arkasındaki yerinde misafirlerini ağırlamayı sürdürecek. - ESKİŞEHİR

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Tepebaşı Belediyesi Tarafından Hizmete Açılan Hanımeli Sokağı'nda Bayram Yoğunluğu Tepebaşı Belediyesi Tarafından Hizmete Açılan Hanımeli Sokağı'nda Bayram Yoğunluğu Başkan Ataç, 'Sporun ve sporcunun yanındayız' Başkan Ataç, 'Sporun ve sporcunun yanındayız'
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hanımeli Sokağı'nda bayram heyecanı başladı - Son Dakika

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