Hanlı HES Projesi İçin Yeniden Keşif Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hanlı HES Projesi İçin Yeniden Keşif Yapılacak

Hanlı HES Projesi İçin Yeniden Keşif Yapılacak

Artvin'in Şavşat ilçesine yapılması planlanan Hanlı HES Projesi için bilirkişi heyeti yeniden keşif yapacak. Yöre halkı tepki gösteriyor.

05.08.2024 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Şavşat ilçesine yapılması planlanan ve 28 köyü etkileyecek Hanlı HES Projesi için bilirkişi heyeti yeniden keşif yapacak.  Avukat Halis Yıldırım, "Zaten keşif yapılmış ve her şey aynı ama durmadan neyi arıyorsalar yeniden keşif yaptırarak... Herhalde bir taraftan keşif bedeliyle, bir taraftan da halkı hukuksuzluğa teşvik ederek süreci şirket lehine çalışıyorlar" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesine yaptırılmak istenen ve 28 köyü doğrudan etkileyecek Hanlı HES Projesi için Danıştay iptal kararı vermişti. Proje için bilirkişi heyetinin yeniden keşif yapacak olmasına yöre halkı tepki gösterdi. Avukat Halis Yıldırım, şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere 2018'den bu yana burada davalara giriyoruz. Arpalı Deresi üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan 'Hanlı HES Projesi'ne köylülerimizin açtığı davalarda 2 kez kazanıldı, Danıştay'da kesinleşti ve HES durduruldu. Fakat ne hikmetse bütün kazanılan davalarda sonra hepinizin de ezberlediği 2009/7 bir genelgeye dayanarak ve birkaç evrak eklenerek yeniden 'ÇED gerekli değildir', 'ÇED olumlu'... İlk girdiğimiz dava da ÇED olumlu idi kazandık. İkinci de kesin olarak kazandık ve bölgede çalışma durduruldu.

"Yeniden geldiler"

Şimdi yeniden ÇED olumlu kararı alarak geldiler ve halkımız dava açtı ve biz de takip ettik ve şimdi onun keşfi için bugün saat 14.00'de mahkeme heyetiyle birlikte keşif gerçekleştirilecek. Aslında söylemek gerekirse keşfedilecek bir şeyin olduğuna inanmıyorum. Zaten keşif yapılmış ve her şey aynı ama durmadan neyi arıyorsalar yeniden keşif yaptırılarak hem halkımızın parasını çarçur ediyorlar, biliyorsunuz keşif bedeli 50 bin lira idi. Herhalde bir taraftan keşif bedeliyle, bir taraftan da halkı hukuksuzluğa teşvik ederek süreci şirket lehine çalışıyorlar.

"Hanlı deresinin suyuna her şeyden önce Şavşat'ın ihtiyacı var"

Benim söyleyeceğim şey şu; kışın özellikle bu dere özellikle yok hükmünde iken, yazın gelen nüfusla birlikte Şavşat'ta bile su ihtiyacı doğuyor. Yöremizde kooperatifler kuruluyor. Hanlı Deresi'nin suyuna her şeyden önce Şavşat'ın ihtiyacı var. Biliyorsunuz çok sağlam yaptıklarını söyledikleri tribünün altında bir sel suyuyla yıkıldı ve sonradan yapıldı. Burada iki şey yarışıyor. Bizim sinirlerimiz suyla bağlantımız birtakım oyunlarla ve yargının da kusuru var ve mahkemeler yürütmeyi durdurmayı unutmuş durumda. Defalarca başvurmamıza rağmen yürütmeyi durdurma kararı verilmemiştir ve çalışmalara devam edilmiştir. Bir avukat olarak söyleyeceğim şey hukuki tarafından yakından takip ediyoruz ama esas dava Şavşat halkının davasıdır. Esas olarak halk buna sahip çıkmadıkça, pes ettikçe başarıya ulaşacaklar, ben buna inanmıyorum.  Şavşat halkına güveniyoruz ve birlikte elimizden geldikçe destekleyerek mücadeleyi sürdüreceğiz. Kararlı dirençli tutumunuza saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

Şavşat, Artvin, Hanlı, HES, Çevre, Hukuk, Enerji, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hanlı HES Projesi İçin Yeniden Keşif Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 02:57:16. #1.12#
SON DAKİKA: Hanlı HES Projesi İçin Yeniden Keşif Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement