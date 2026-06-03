Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen gençlik yürüyüşüne katılan vatandaşlar ve öğrenciler, Akgöl Tabiat Parkı'nda doğanın tadını çıkarttı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, protokol üyeleri, gençlerin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Hanönü-Ayancık kara yolu Akgöl Kavşağı'nda başladı. Yürüyüşe katılan gençler, ellerindeki Türk bayraklarıyla yaklaşık 7 kilometre yürüyerek Akgöl Tabiat Parkı'na ulaştı. Tabiat parkında son bulan yürüyüşün ardından katılımcılar manzaranın tadını çıkardı.
Yürüyüş, yemek ikramıyla sona erdi. - KASTAMONU
Son Dakika › Yerel › Kastamonu'da gençlik yürüyüşü: Doğanın tadını çıkardılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?