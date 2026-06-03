Kastamonu'da gençlik yürüyüşü: Doğanın tadını çıkardılar - Son Dakika
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Kastamonu'da gençlik yürüyüşü: Doğanın tadını çıkardılar

Kastamonu\'da gençlik yürüyüşü: Doğanın tadını çıkardılar
03.06.2026 17:57  Güncelleme: 17:59
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşünde vatandaşlar ve öğrenciler, Akgöl Tabiat Parkı'nda doğanın tadını çıkardı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen gençlik yürüyüşüne katılan vatandaşlar ve öğrenciler, Akgöl Tabiat Parkı'nda doğanın tadını çıkarttı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, protokol üyeleri, gençlerin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Hanönü-Ayancık kara yolu Akgöl Kavşağı'nda başladı. Yürüyüşe katılan gençler, ellerindeki Türk bayraklarıyla yaklaşık 7 kilometre yürüyerek Akgöl Tabiat Parkı'na ulaştı. Tabiat parkında son bulan yürüyüşün ardından katılımcılar manzaranın tadını çıkardı.

Yürüyüş, yemek ikramıyla sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da gençlik yürüyüşü: Doğanın tadını çıkardılar - Son Dakika

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