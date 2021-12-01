Harcamalarını günlüğüne yazıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta günlük tutarak 65 yıldır anılarını yazan 85 yaşındaki Eşref Altunzencir, bakkal, kasap ve manavdan yaptığı alışverişleri de günlüğüne kaydediyor.

Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesindeki evinde tek yaşayan Eşref Altunzencir, askerdeyken bir arkadaşından etkilenerek başladığı günlük yazma alışkanlığını hala sürdürüyor. Her gün yaşadıklarını ve yaptığı alışverişleri ajandasına yazan Altunzencir, ömrünün sonuna kadar günlük yazmaya devam edeceğini söyledi.

1 oğlu ve 1 kızı olduğunu, eşi Pakize Altunzencir'in 2014 yılında vefat ettiğini belirten Altunzencir, "1936 doğumluyum ve SGK'dan emekliyim, gezmeyi ve yazmayı çok seviyorum. Günlük yazmamın sebebi, bana herkes itimat eder. Alışveriş yaptığım yerler günlük yazmıyor. Yazmadıkları için ben de deftere yazıyorum ve itiraz ettiklerinde tarihi ile beraber ne kadar ödemişim, ne almışım hepsi çıkıyor. Bir kişi itiraz etti. Güneş enerjisi yaptırmıştım ve bana ödemelerle ilgili sorular sordu. Ben de çıkarttım 5 yıl önceki alışverişi, ne kadar ödemişim, kaç taksitte ödemişim kendisine gösterdim. Günlük ne aldıysam buraya yazarım" dedi. - KAHRAMANMARAŞ