Harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladılar - Son Dakika
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Harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladılar

17.03.2022 16:01
Harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladılar

Erzurum Merkez Sabancı Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri sınıf kumbarasında topladıkları harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Erzurum Merkez Sabancı Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri sınıf kumbarasında topladıkları harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Erzurum Yakutiye Sabancı Ortaokulu 8A/B/C Sınıfları Uzman Türkçe Öğretmenleri Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde salgın öncesi 6.sınıftayken "Vatan Mehmetçik'e, Mehmetçik bize emanet!" parolasıyla başlattıkları ve uzaktan eğitim nedeniyle askıya almak zorunda kaldıkları sınıf kumbarası etkinliklerini, okullarına döner dönmez tekrar aktif hale dönüştürdüler.

Harçlıklarıyla doldurdukları kumbaralarındaki parayı Vakfın tanıtım konferansı için okullarına gelen Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi E.Albay Alp Arslan Eryılmaz, Şehit Gazi ve Engelli İşlemleri Uzmanı İrfan Canbaş ve İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili'ye takdim ettiler. Vakfın tanıtımı için bir sunum yapan Emekli Albay Alp Arslan Eryılmaz çocuklara duyarlılıkları için teşekkür etti. - ERZURUM

Harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladılar

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Erzurum Merkez, Mehmetçik, Yakutiye, Vatan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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