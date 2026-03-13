Harmancık\'ta İftar Çadırı Ramazan Bayramı\'na Hazırlanıyor

Bursa'nın dağ ilçelerinden Harmancık'ta Ramazan ayı dolayısıyla kurulan iftar çadırı, her gün yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturuyor.

Harmancık İlçe Müftülüğü tarafından ilçe merkezinde kurulan iftar çadırı, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz iftar imkanı sunuyor. Türkiye genelinde sayısı sınırlı olan bu tür organizasyonlardan biri olan iftar programı, ilçe halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

Her akşam kurulan sofralarda esnaftan vatandaşlara, yoldan geçen misafirlerden yalnız yaşayan kişilere kadar birçok kişi birlikte iftar yapma imkanı buluyor. Aynı sofrada buluşan vatandaşlar, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu birlikte yaşıyor.

Sadece yemek ikramının ötesinde bir anlam taşıyan organizasyonun, ilçede dayanışma ve kardeşlik duygularını da güçlendirdiği belirtiliyor.

Harmancık İlçe Müftülüğü öncülüğünde gerçekleştirilen iftar programı, hayırsever vatandaşların destekleriyle devam ederken, kurulan iftar çadırı Ramazan ayı boyunca hizmet vermeyi sürdürecek.

Öte yandan ilçe sakinleri, bu tür organizasyonların toplumsal birlikteliğe önemli katkı sağladığını ifade etti. - BURSA