Hasar gören ve beşik gibi sallanan köprü yıkılıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hasar gören ve her araç geçtiğinde beşik gibi sallanan Harmanlı köprüsünün trafiğe kapatılması yönünde karar alındı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME kurulunun 26 Aralık 2025 tarih ve 279. Sayılı kararı ile Karacabey İlçesi Harmanlı Mahallesinde bulunan Harmanlı Köprüsü'nün 17 Ocak 2026 tarihi itibariyle yaya ve araç trafiğine kapatılması uygun görülmüştür. Kapama kararı uygulandığı sürece araç sürücülerinin ve yayaların, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve belirtilen alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir"

Harmanlı Köyü Muhtarı Hüseyin Özdemir, köprünün çökme yaptığını hatırlatarak, "Birkaç yıl önce hasar görmüştü. Sallanıyordu. Bir olay yaşanmaması için belediye kapatma kararı aldı. Köyümüze giriş çıkışlar diğer taraftan yapılacak. Büyükşehir Belediyesi köprünün yeniden yapılacağı sözünü verdi" diye konuştu. - BURSA