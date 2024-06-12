Hasan Kalyoncu Üniversitesi bin 707 öğrencisini mezun etmenin gururunu yaşadı - Son Dakika
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi bin 707 öğrencisini mezun etmenin gururunu yaşadı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2024 Yılı Mezuniyet Töreni, bin 707 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hakan Aslansoy'un da katılımıyla yapıldı.

12.06.2024 18:15
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi bin 707 öğrencisini mezun etmenin gururunu yaşadı

GAZİANTEP - Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2024 Yılı Mezuniyet Töreni, üniversitenin 3 bin kişi kapasiteli Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene; HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu'nun yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hakan Aslansoy katıldı.

Bin 707 öğrencinin diplomalarına kavuştuğu mezuniyet töreni, üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

"Bugüne kadar 18 binden fazla mezun verdik"

Mezuniyet töreninde öğrencilere hitaben konuşan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, "Bugüne kadar 18 binden fazla mezun verdik ve mezunlarımızın yüzde 55'i burslu öğrencilerden oluşuyor. Bu yıl bin 707 gencimizi daha mezun ederek hayallerine ve yarınlarına uğurluyoruz. Bugün mezun olan sizler, gelecekte yöneticilerimiz, yazılımcılarımız, avukatlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız, bilim insanlarımız, eğitmenlerimiz ve çalışma arkadaşlarımız olacaksınız. Kendi alanlarınızın en iyilerin olacağınıza inanıyor ve başarı hikayeleri yazacağınıza yürekten inanıyorum. Bu başarı hikayelerini yazarken aynı zamanda erdemi, ailenizi, milli ve manevi değerlerinizi koruyacağınızdan eminiz. Cemil Meriç'in 'Bu Ülke' kitabında ifade ettiği gibi, sizler; tarih şuuruna, kişilik şuuruna ve milliyet şuuruna sahip başarılı nesiller olarak geleceğimize sahip çıkacaksınız" dedi.

"Tüm mezunlarımızı ve ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum"

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Tüm mezunlarımızı ve ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum. HKÜ ailesinin birer ferdi olarak dünyanın dört bir köşesinde, yetenekleriniz, bilginiz, etik ve ahlaki değerlerle yoğrulmuş sarsılmaz görgünüz ve değerleriniz ile her biriniz gittiğiniz her yeri aydınlatacaksınız, gittiğiniz her yere değer katacaksınız. Bilgileriniz, donanımınız ve öğrendiklerinizle, dünya üzerinde işlerinizi en mükemmel şekilde icra ederken, vatana ve insanlığa hizmet etmeyi her şeyin üzerinde tutacağınızdan emin olduğumuzu bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

Bin 707 öğrenci kep attı

Konuşmaların ardından, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde ilk üçe giren öğrenciler; Dilber Yaren Polat, Neslihan Karayılan ve Sude Kıtlık'a başarı belgeleri ve ödülleri, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hakan Aslansoy tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hasan Kalyoncu Üniversitesi bin 707 öğrencisini mezun etmenin gururunu yaşadı - Son Dakika

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