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Hasandere Köyü Muhtarı Bülent Erkut Akmanlar, hayatını kaybetti.
Bilecik Abhaz Derneği Başkanı aynı zamanda merkeze bağlı Hasandere Köyü Muhtarı Bülent Erkut Akmanlar geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Hasandere Köy camiinden kaldırılarak, köy mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK
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