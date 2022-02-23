Hasankale lavaşı coğrafi işaret aldı - Son Dakika
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Hasankale lavaşı coğrafi işaret aldı

23.02.2022 14:41
Hasankale lavaşı coğrafi işaret aldı

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası, Hasankale lavaşına coğrafi işaret ve tescil belgesi alarak konuma altına aldı.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası, Hasankale lavaşına coğrafi işaret ve tescil belgesi alarak konuma altına aldı.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan Hasankale lavaşı coğrafi işareti ve marka tescil belgesi müracaatı onaylandı. Pasinler lavaşını koruma altına almak için 2019 yılında yapılan başvurunun onaylanmasının ilçede sevinçle karşılandığını söyleyen Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı, Erzurum'un ve Pasinler'in markalaşması yolunda bir adım daha atmış olduklarını belirtti.

Başkan Taşbaşı, " Türkiye'nin hiçbir yerinde üretilmeyen Hasankale lavaşının coğrafi işaret belgesi almanın gururunu yaşıyoruz. Yörede üretilen lavaşın özelliği, hamur yapısı, inceliği ve pişirilme tekniğiyle bilindik bütün ekmek türlerinden ayrılmaktadır. Hasankale lavaşının boyutu 180 santimdir ve mayası ev yapımıdır. Ülkemizde bugüne kadar bu ürün için coğrafi işaret alınmazken, bir ilki gerçekleştirdik ve bunun gururunu yaşıyoruz. Hasankale lavaşı, ilçenin Türkiye genelinde en tanınmış ürünüdür. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne Türkiye adına dahil ettiği lavaş ekmeği, usta ellerde özenle pişirilerek sofralarda yer alıyor. Binlerce yıllık kültürün ürünü olan lavaş ekmeği Türkiye'nin her yöresinde farklılık gösterebiliyor" dedi. - ERZURUM

Hasankale lavaşı coğrafi işaret aldı

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Pasinler, Türkiye, Erzurum, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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